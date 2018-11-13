(Görüntülü) Tekirdağ'ın kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü törenle kutlandı. Tekirdağ Valiliği Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Aziz Yıldırım, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ulu Önder Atatürk ile silah arkadaşları, şehitler ve gazileri rahmet ve şükranla andığını belirtti. Başkanı Kadir Albayrak, şöyle dedi: \"Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz yine bir 13 Kasım\'da güzel Tekirdağ\'ımızın kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet nesilleri olarak özgürlük, bağımsızlık ve demokrasimizi; milletimizin, sizin önderliğinizde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesine borçluyuz. \'Cumhuriyetimizin en önemli değerimiz\' olduğu bilinciyle bizlere emanet ettiğiniz güzel vatanımıza sahip çıkıyoruz ve hiç şüpheniz olmasın ki bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefi ile yürüdüğümüz çağdaşlaşma yolunda ilke ve devrimleriniz en büyük rehberimizdir. Tekirdağ halkı olarak her zaman ve her koşulda güzel vatanımızı koruyacağımıza ve Cumhuriyeti yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı, canlarını vatanımız uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.\" Kurtuluş töreni etkinlikleri halk oyunları ekibinin gösterileri ile son buldu.