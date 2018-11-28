(Görüntülü) Tekirdağ'ın çevre durum raporu: Ergene'nin kirliliği artarak devam ediyor

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre durum raporunda, Çorlu ve Çerkezköy derelerince beslenen Ergene Nehri\'nin sanayileşme sonrası kirlenmeye maruz kaldığı ifade edilerek, \"Su kalitesinin 4. sınıf olduğu saptanmış bulunmaktadır ve su kalitesindeki bozulma artarak devam etmektedir\" denildi. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından \'Tekirdağ ili 2017 Yılı Çevre Durum Raporu\' hazırlanarak bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı. 118 sayfalık raporda hava kalitesi, su ve su kaynakları, atık, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, ÇED çevre izin ve lisans işlemleri, çevre denetimleri gibi konularda geniş bilgilere ve yapılan çalışmalara yer verildi. Türkiye\'nin en büyük 100 kuruluşundan 3\'ü ve en büyük 500 kuruluştan 15\'nin Tekirdağ sınırları içinde olduğu anlatılan raporda metal eşya ve makine imalatının geliştiği, İstanbul\'a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkanları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi. \'KİRLİLİK ARTARAK DEVAM EDİYOR\' Raporda, Tekirdağ genelinde 13 adet organize sanayi bölgesi ve 1 adet serbest bölgenin yer aldığı ve organize sanayi bölgelerinde 1081 firmanın faaliyet gösterdiği kaydedildi. 264 kilometre uzunluğundaki Ergene Nehri\'nin 86.6 kilometresinin Tekirdağ\'dan geçtiği bahsedilen raporda, Ergene\'yi besleyen Çorlu ve Çerkezköy derelerinin sanayileşme sonrasında kirlenmeye maruz kaldığı tespiti yapılarak \"Ergene Nehri\'nin bölgede gelişen sanayileşme sonrası kirliliğinin gündeme gelmesinden bu yana geçen süreçte farklı kurum ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (D.S.İ.) gibi kuruluşlarca kirlilik ölçümleri yapılmaktadır. Bunlardan edinilen bilgilere göre ise Ergene Nehri\'ni besleyen en büyük kol olan Çorlu Deresi ve yan kolları Çerkezköy ve Çorlu\'daki yoğun sanayileşme sonrası kirlenmeye maruz kalmaktadır. Ergene Nehri\'nin ve Kollarının suyu \'Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği\'nde verilen kalite sınıfları ile kıyaslandığında (fiziksel ve inorganik kimyasal parametreler ve organik parametreler grubu) parametreler açısından su kalitesinin 4. sınıf olduğu saptanmış bulunmaktadır ve su kalitesindeki bozulma artarak devam etmektedir\" denildi. Ayrıca kirlilik tablosunda 4. sınıf su kalitesinde olan Ergene Nehri\'nin evsel atıkların yanı sıra sanayi kaynaklı atık sularla kirlendiği ifade edildi. HAVZANIN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN 15 MADDELİK EYLEM PLANI UYGULANIYOR Su kirliliğinin Tekirdağ ve Ergene havzasında iyileştirilmesi yönünde 15 maddelik eylem planı çalışmalarının sürdüğü belirtilen raporda şöyle denildi: \"Ergene Havzası\'ndaki kirliliği önlemek üzere Ergene Havzası Eylem Planı hazırlanmış olup, 15 maddeden oluşmaktadır. Maddeler arasında; kirliliği minimize etmek üzere Çevre Düzeni Planının uygulanması, Tekstil sektöründen başlayarak temiz üretime geçilmesi kirlilik oluşmadan kirliliği önlemek, havzaya özgü kirlilik parametrelerin oluşturulması, Renk parametresinin hayata geçirilmesi, sanayi atık sularının ortak arıtılması, denetimlerin sıkılaştırılması ve Belediye Arıtma tesislerinin kurulması gibi maddeler yer almaktadır. Sanayiden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atık suların ortak arıtma tesisleri yolu ile derin deniz deşarj sistemi bağlantısı çalışmaları İl çapında ve havza bazında hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmaların neticelendirilmesi sonucunda su kirliliğinin ilde ve havza bazında iyileştirilmesi yönünde olumlu sonuçlar alınacaktır\" \'ERGENE\'NİN TEMİZ AKACAĞINA UMUDUMUZ YOK\' Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Ergene\'nin tüm temizlik çalışmalarına rağmen halen kirli aktığını ve temiz olacağına ilişkin umudunun olmadığını söyledi. Son yapılan analizlerde de kirliliğin tespit edildiğini kaydeden İşbilen, \"Ergene\'nin hali dünden farlı değil. Aynı şekilde aynı kirlilik yüküyle akmaya devam ediyor. Ekim ayında Uzunköprü Belediyesi\'nce yapılan analizlerde Ergene\'nin 4\'ncü sınıf kirli su olma özelliği devam etmekte. Suda bulunan oksijen miktarının son yılların en düşük seviyesinde olduğunu, analizimizle belirledik. Bakanlık tarafından açıklanan son raporda da, kirlilik yükünün çok fazla şekilde devam ettiğinin ve 4\'ncü sınıf su olma özelliğini taşıdığını, açıkça beyan etmekteler. Bu durumda yapılacak şey fabrikaların atıklarını göndermelerini engellemek. Hükümetin bu anlamda çalışması, deniz deşarjı çalışmasıyla, Ergene\'nin temiz akacağından pek umudumuz yok\" dedi. \'2 BİN 700 SANAYİ TESİSİSİNİN ATIĞI KAYNAĞINDA ENGELENEMEMEKTE\' Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi avukat Bülent Kaçar ise Trakya\'nın kanayan yarasını kaynağında engelleyerek etkili denetimler yapılması gerektiğini savundu. Kaçar, \"Yıl 2018 ve geçtiğimiz günlerde açıklanan \'Tekirdağ İl Çevre Durum\' raporunda da itiraf edildiği gibi Ergene Nehri\'ndeki \'su\' diye bize tanıtılan niteliği belirsiz sıvı maalesef 4\'ncü sınıf su olarak kirli akmaya devam ediyor. Bu rezilliğin bize yaşatılan bu vicdansızlığın faturasını belediyelere tarıma çıkarmak daha büyük vicdansızlıktır. DSİ bölgedeki belediye evsel atıkların tesislerini tamamlayıp teslim edememiştir. Halan 2 bin 700 civarındaki sanayi tesisinin atıklarını bu gördüğünüz vicdansızlığı kaynağından engelleyememekte ve bu kirletici kaynaklara söz geçirememektedir. Yetkililer artık bu vicdansızlığı durdursun. Trakya\'nın kanayan yarasını kaynağında engelleyerek etkili denetimler gerekirse şikayetler, geçici ruhsat fabrika durdurmalar kapatmalar yaparak bunu durdursun. Artık yeter. Artık Trakya insanı kanserden ölmek istemiyor. Eğer bu kirliliği engelleyemezlerse görevi bıraksınlar. Bu kirliliğe göz yumanlar suçludur. Görevlerine kötüye kullanıyorlar\" diye konuştu.