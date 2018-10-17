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(Görüntülü) Tekirdağ'da 'palalı' soygun

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonuna pala diye bilinen bıçakla girerek, marketin kasasından 600 TL çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen kar maskeli Burak S

17 Ekim 2018 22:51

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonuna pala diye bilinen bıçakla girerek, marketin kasasından 600 TL çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen kar maskeli Burak S., yakalanarak gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonuna saat 05.00 sıralarında elindeki pala diye bilinen bıçakla giren şüpheli, market kasasından tehditle 600 TL çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin kimliğinin Burak S. olduğu belirlendi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burak S.\'yi yakalayarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Burak S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yüzünü kar maskesiyle gizlediği görülen Burak S., elindeki pala ile tezgahtaki görevliyi tehdit ederek uzattığı poşete paraları doldurmasını istedi. Ardından akaryakıt istasyonundan çıkarak kaçtı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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