(Görüntülü) Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Muratlı ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen işçi servis midibüsündeki 14 kişi yaralandı.



Kaza, Muratlı\'nın Ballıhoca Mahallesi\'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Erol Saygılı\'nın kullandığı 59 S 0344 plakalı midibüs, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Muratla Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

