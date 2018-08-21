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(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Çamlıca Camii ve Kule inşaatını inceledi

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkan Binali Yıldırım, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu

21 Ağustos 2018 01:39

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkan Binali Yıldırım, Çamlıca Camii\'nde incelemelerde bulundu.

Binali Yıldırım, Üsküdar\'da inşaatı devam eden Çamlıca Camii ve Çamlıca Televizyon Kulesi\'nde incelemelerde bulunurken yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım, daha sonra eşi Semiha Yıldırım ile Çengelköy Mezarlığı\'nda aile kabristanını ziyaret etti ve dua ettikten sonra mezarlara su döktü. Yıldırım, 15 Temmuz şehit mezarlarında da dua etti. Yıldırım ardından, bir vatandaşın defin törenine de katıldı.

 

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