(Görüntülü) Taziye pidelerini 'özel eller' yapıyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da özel bireyler, günlük 300, aylık 10 bin kişilik pideyi elleriyle hazırlayıp, taziye evlerine gönderiyor. Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde uygulamalı meslek eğitimi alan özel bireyler, başarılarıyla dikkat çekiyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin, sosyal hayata daha etkin katılmalarına ve meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarına yenisini ekledi. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki meslek edindirme sınıflarında eğitim gören özel bireylere pide yapımı öğretiliyor. Özel bireylerin elleriyle yaptıkları pideler, Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün taziye evlerine gönderiliyor.



Türkiye\'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan rehabilitasyon merkezindeki özel bireyler, merkezin mutfak bölümünde ustalarla birlikte pide yapmayı öğreniyor. Önce teorik bilgi alan özel bireyler, daha sonra aşçıbaşı ve ustalarla birlikte pide harcını hazırlıyor, pideyi pişirip, kesiyor ve paketlemesini yapıyor. Özel ellerden çıkan pideler, kent merkezindeki taziye evlerine servis edilerek, ücretsiz ikram ediliyor.



Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasemin Doğan, okulda 587 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Öğrencilerin atölye, mesleki eğitim, iş uygulama, fizyoterapi gibi eğitimler aldıklarını belirten Doğan, \"Ayrıca bireysel özel eğitim de veriyoruz. Öğrencilerimizin hayatlarına katkıda bulunmak için buradayız\" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in eşi Ebru Türel\'in projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Yasemin Doğan, \"Burada mesleki eğitimdeki lise öğrencilerimiz, ustalarımızın eşliğinde hem meslek öğreniyor hem de hayata hazırlanıyorlar. Çok başarılılar. Bizden ayrıldıktan sonra onlara bir katkımız olursa ne mutlu bize\" diye konuştu.



Günlük 300, aylık 10 bin kişilik pide hazırladıklarını dile getiren aşçı Bekir Sarıtaş ise \"1 yıldır buradayım. Öğrenci arkadaşlar bizimle burada açma, kesme, pide yağlama, paketleme gibi işler yapıyor. İleride iş sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz\" dedi.



Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde, hem meslek öğrenen hem hoşça vakit geçiren özel bireyler de kendilerine destek verenlere teşekkür etti.



