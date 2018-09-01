(Görüntülü) Tarım Lisesi öğrencileri İtalya'ya gidiyor

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'DE ilk olma özelliğine sahip ve geleceğin tarım ve ziraat mühendislerini yetiştirmesi hedeflenen Özel Silivri Tarım Lisesi öğrencilerinin Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı Erasmus Programı kapsamında başlattıkları \'Avrupa’yı Çiçeklerle Sarıyoruz\' projesi hibe desteği kazandı. 16 öğrenci 14 gün boyunca İtalya\'da \'süs bitkileri yetiştirme ve bakımı\' üzerine eğitim alarak, tarım faaliyetlerini yerinde inceleyecek.





Geçen yıl eğitim hayatına başlayan Silivri Belediyesi Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin AB Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı Erasmus Programına yaptığı proje başvurusu kabul edildi, öğrenciler, staj için yurt dışı ortağı olarak belirlenen İtalya\'nın Rimini şehrinde ortak çalışmalar yaparak, tarım faaliyetlerini inceleyip döndüklerinde kendi arazilerinde uygulama fırsatı elde edecek.





2 BİN 143 PROJE ARASINDAN KABUL EDİLDİ





Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın hayata geçirdiği Özel Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi \'Avrupa’yı Çiçeklerle Sarıyoruz\' projesiyle 33 bin 724 Euro hibe desteği kazandı. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’na gelen toplam 2 bin 143 proje arasından 518\'i, her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilerek kabul edildi.





ÖĞRENCİLERİN YENİ TEKNİKLER ÖĞRENMESİ AMAÇLANIYOR





Tarım Bölümünde okuyan 16 öğrenci ve onlara eşlik edecek 4 refakatçi öğretmen 2 hafta süreyle İtalya’da \'Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı\' üzerine staj faaliyetlerinde bulunacak. Öğrencilerin süs bitkisi yetiştirme ve bakımında yeni teknikler öğrenmesi, yabancı dil pratiklerinin gelişmesi, farklı kültürler ile entegre olarak özgüvenlerinin gelişerek sosyal ve mesleki yaşamlarına katkı sağlaması hedefleniyor.





\"AKILLI VE İNOVATİF TARIM YAPAN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEYLİYİZ\"





Silivri\'de üretilen aromatik bitkileri, bölgeyi hareketlendirecek birçok sektörün ham maddesi haline getirmek ve teknolojiyi de üretime katarak ekonomiye katkı sağlamak istediklerini söyleyen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, \"Bizim burada adı dahi bilinmeyen ama önemli derecede ihtiyaç olan özellikle akıllı, inovatif tarım yapılması ve bölgenin kalkınması için öğrenciler yetiştirmeliyiz. Türkiye\'de ilk defa bir belediyenin lisesi var, bu lise de Tarım Lisesi, çok önemli\" dedi.





\"TARIM VE YAŞAM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"





Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi açmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Işıklar, \"Çocuklar karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak için projede kabul aldı.16 öğrencimizi İtalya\'ya gönderiyoruz.Öğrencilere, Avrupa\'yla bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda faydası olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.





\"ÖĞRENCİLER ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRECEK\"





Okul Müdürü Mualla Varlıoğlu ise, İtalya\'da tarım kooperatifi olan çiftlikle anlaşma yapıldığını söyledi. Varlıoğlu, \"Öğrenciler orada 14 gün staj yapacaklar. Hedefimiz orada bu alandaki uygulamaları görmek, bizim burada yaptığımız çalışmaları oraya götürmek ve birlikte çalışmak. Ortağımız olan İtalya\'nın bu alanda önemli çalışmaları var. Öğrenciler birebir uygulamalı olarak oradaki çalışmaları yerinde görecek. İtalya\'dan dönen öğrenciler, öğrendiklerini burada tarım arazimizde uygulayacak\" ifadelerini kullandı.





\"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM\"





Tarım Bölümü öğrencisi Emre Yazıcı (16) da İtalya\'ya gideceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, \"Yeni çalışmalar öğreneceğiz. 2 hafta da olsa iyi eğitim göreceğimizi düşünüyorum. Hedefim ziraat mühendisi olmak, Ankara\'da bir okulu ziyarete gitmiştik çok beğendim, orada okuyacağım\" dedi.





\"İTALYA\'DA ÖĞRENDİKLERİMİZİ BURADA UYGULAMAK İSTİYORUZ\"





Alperen Özmen (16) ise, \"Ben de çok mutluyum, değişik bir kültürde yeni bilgiler öğreneceğiz, bizim için çok faydalı olacaktır. Orada öğrendiklerimizi gelip kendi bahçemizde uygulamak istiyoruz. Türkiye\'de tarım alanlarının azaldığını gördüğüm için bu liseyi tercih ettim, tarımı tekrar canlandırmalıyız. Burada hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz\" diye konuştu.





\"BİZİM İÇİN AVANTAJ\"





Serenay Çetmen (15) de, \"Proje çok güzel, bizim için de çok avantajlı olacak. Ülkemizde tarım alanları azalıyor o yüzden bu liseye geldim bu alanları koruyup, çoğaltmalıyız. Tarım Lisesi\'nin de buna katkı sağlayacağını düşünüyorum\" dedi.