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(Görüntülü) Taksim'de trafik polisi ve itfaiyecinin tartışması ceza ile sonuçlandı (1)

    Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İstanbul DHA   Beyoğlu'nda trafik polisi ile itfaiye ekibinin arasındaki tartışma itfaiye ekibine ceza kesilmesiyle son buldu

17 Mayıs 2018 18:49

 

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İstanbul DHA


 

Beyoğlu\'nda trafik polisi ile itfaiye ekibinin arasındaki tartışma itfaiye ekibine ceza kesilmesiyle son buldu.


 

Beyoğlu\'nda olaya giden itfaiye ekipleri, İstiklal Caddesi girişinde trafik polisine takıldı. Bir hayvan kurtarma operasyonu için hızla olay yerine gitmek istediklerini belirten itfaiyeciler, trafik polisinin motosikletini olduğu yerden çekmesini istedi. Polis yan taraftan geçebileceklerini söyleyince itfaiyeciler, o noktadan giriş yapamayacaklarını belirtti. İtfaiyeciler ve polis arasında tartışma çıktı. Tartışma bir polis memurunun araya girmesiyle sona erdi. Ancak bir süre sonra ise tartışmanın tarafı olan trafik polisi, itfaiye aracının sürücüsüne \'trafiği tehlikeye atmak\' ve \'kaldırım işgali\' nedeniyle 343 lira para cezası kesti.  

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