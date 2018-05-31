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(Görüntülü) Taksim'de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

Taner YENER - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TAKSİM Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrilmesinin ardından saat 16

31 Mayıs 2018 19:39

Taner YENER - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TAKSİM Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrilmesinin ardından saat 16.00 sıralarında kapatıldı. 2013 yılında yaşanan eylemlerinin 5\'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı, alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı. Parka gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlere ait polisler park içindeki vatandaşları uyararak dışarı çıkarttı. Öte yandan park içindeki oyun parkında çocuğunu oynatan bir anne ile turistlerde polisler tarafından uyarılarak dışarı çıkarıldı.

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