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(Görüntülü) TAKSİCİ'NİN GASP EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA  

*Şişli'de bir taksi sürücüsünü gasp eden biri çocuk 3 kişi gözaltına alındı

27 Aralık 2018 14:31

*Şişli\'de bir taksi sürücüsünü gasp eden biri çocuk 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin toplamda 52 suçtan kayıtları olduğu belirlenirken, yaşı 18\'den küçük olan şüphelinin diğerlerinden daha fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 


 

*Taksicinin gasp edilmesi bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Şişli Kuştepe Mahallesi\'nde 19 Aralık\'ta bir taksi sürücüsü aracında 200 lirasının gasp edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda 22 Aralık\'ta S.Y. isimli kadın ile M.S. ve 18 yaşından küçük V.G.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, S.Y.\'nin 8, M.S.\'nin 21 ve V.G.\'nin ise 23 suçtan kaydının olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden V.G. savcılığın talimatıyla ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.S. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin taksiciyi gasp ettiği anlar ve ardından araçtan çıkarak hızla uzaklaşmaları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

 

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