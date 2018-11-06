(Görüntülü) Tahtaköprü Barajı yükseltiliyor

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı\'nda yükselme çalışması sürüyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede daha fazla arazi sulanacak ve yıllık 20 milyon kilovat saat elektrik üretilecek. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve İslahiye ile Hatay\'ın Amik ovasını sulayan 1974 yılında inşa edilen Tahtaköprü Barajı\'nda geçen yıl başlatılan yükseltme çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan barajın gövde dolgusunun 9 metre yükseltilerek 55,5 metreye ulaştırılması amaçlanıyor. Önümüzdeki yıl bitirilmesi hedeflenen barajın yükseltilmesi ile depolanacak suyun miktarının artacağı ve böylelikle 119 bin dekan olan sulanan arazinin de 465 bine çıkarılacağı bildirildi. Kahramanmaraş Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yüzde 35\'i biten projenin tamamlanarak barajın devreye alınacağı bölgede HES kurularak yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretiminin de gerçekleştirileceğini açıkladı.