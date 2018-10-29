(Görüntülü) Suudi başsavcı, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - Gökhan ÇELİK - İSTANBUL DHA
Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi
29 Ekim 2018 14:09
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - Gökhan ÇELİK - İSTANBUL DHA
Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi.
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