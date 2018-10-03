T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sur esnafına kedi ve köpekler için mama kapları ve yarım ton mama dağıtıldı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Hayvan Hakları Haftası nedeniyle merkez Sur ilçesindeki esnaflara mama kabı ile yaklaşık yarım tonluk kedi maması dağıtıldı

03 Ekim 2018 20:14

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Hayvan Hakları Haftası nedeniyle merkez Sur ilçesindeki esnaflara mama kabı ile yaklaşık yarım tonluk kedi maması dağıtıldı. 

Hayvan Haklarını Koruma Haftası nedeniyle Diyarbakır\'da Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında merkez Sur ilçesinde İskender Paşa ilkokulunda eğitim gören öğrencilere hayvan hakları, beslenmeleri ve korunması konusunda eğitim semineri verildi. Çocuklara özellikle son zamanlarda piyasaya sürülen boyalı civcivlerin alınmaması konusunda da uyarıda bulunuldu. Heyet daha sonra Sur ilçesindeki esnaflara yaklaşık yarım ton kedi maması ile mama kabı dağıtımı yaptı. Esnaflar uygulamadan memnun olduklarını belirterek, dükkan önlerine bırakılan kaplara mama dökerek kedileri besledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞ Serdar SUNARDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR Hayvan Hakları HaftasıSurHaklarını Koruma HaftasıDiyarbakır Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa KorumaMilli Parklar GenelDiyarbakır Büyükşehir BelediyesiHayvan Hakları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24