T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sultangazi'de sahte içki operasyonu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ'de düzenlenen sahte içki operasyonunda çeşitli markalarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

15 Haziran 2018 19:36

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ\'de düzenlenen sahte içki operasyonunda çeşitli markalarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 2\'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Uğur Mumcu Mahallesi\'nde bir sokak üzerinde bulunan adreste sahte alkol imal edildiği bilgisi aldı. Geçtiğimiz çarşamba günü adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere çeşitli markalardan yaklaşık 200 şişe sahte içki, 150 adet yine çeşitli alkol markasına ait boş şişe ve çok sayıda alkol markasına ait bandrol,etiket ve şişe kapakları ele geçirdi. Operasyonda F.T. ile birlikte yabancı uyruklu N.R.ve C.S. gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHA SULTANGAZİSultangaziEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiUğur Mumcu MahallesiGeçtiğimizOperasyonda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24