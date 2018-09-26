(Görüntülü) Sultangazi'de aile hekimlerine teşekkür

Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) Sultangazi\'yi kanser taramalarında İstanbul birincisi yapan sağlık personelleri ödüllendirildi. Sağlık Bakanlığı\'nın, ülkede en sık görülen kanser türü olan Kalın Bağırsak Kanseri\'nin erken tanısı amacıyla sağlık merkezlerinde başlattığı \'Kalın Bağırsak Taraması\' Sultangazi\'ye başarı getirdi. Kalın Bağırsak Taraması\'nda Sultangazi\'yi İstanbul birinci yapan aile hekimleri, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar tarafından ödüllendirildi. Sultangazi Kaymakamlığı\'nda düzenlenen törenle 10 aile hekimine teşekkür belgesi verildi. Törende konuşan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi\'nin bir başarısı söz konusu. Gerek 2017 yılında gerek ise 2018 yılının ilk 6 ayında kalın bağırsak taramasında İstanbul ilçeleri arasında birinci sırada yer aldık. Bu başarı hekimlerimizin özverili çalışmalarıyla oldu. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" dedi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ise, ?Kalın Bağırsak taramasında Kalın bağırsak hastalıklarının ilk bulgusu kanama olduğundan dolayı, yaptığımız tarama çalışmaları neticesinde hastalarımızın sağlık problemini erkenden teşhis edip tedavilerine başlamış oluyoruz\" diye konuştu. Sultangazi\'de yaklaşık iki yıl içerisinde 10 bin 137 kişi Bağırsak Kanseri Taraması\'ndan ücretsiz olarak yararlandı.