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(Görüntülü) Sultangazi'de "taciz" gerginliği; polis şüpheliyi linçten kurtardı

Emin YEŞİL - İstanbul (DHA) - SULTANGAZİ'de, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istenen bir kişi polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı

06 Ekim 2018 15:52

Emin YEŞİL - İstanbul (DHA) - SULTANGAZİ\'de, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istenen bir kişi polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı. 

Olay, saat 19.30 sıralarında Cebeci Mahallesi meydana geldi. İddialara göre, 20 yaşlarındaki bir kişi, evli bir kadını takip edip tacizde bulundu. Kadının eşi tarafından fark edilen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak şüpheliyi öfkeli kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. 


 

BİBER GAZI KULLANILDI

Polis, kalabalık tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi, bir binanın girişinde sakladı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı sıktı. Biber gazının etkisiyle oluşan kargaşadan faydalanan polis, şüpheliyi hızlıca binadan çıkarıp araca bindirdi. Şüpheliyi araçtayken de vurmaya çalışan kişileri, polis biber gazı sıkarak uzaklaştırdı. Ardından polis merkezine götürülen ve Suriyeli olduğu belirtilen şüpheli sorguya alındı.

 

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