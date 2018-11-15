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(Görüntülü) Soğuk havada üşüyen köpek havalimanına sığındı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'DA soğuk havada üşüyen köpek Sabiha Gökçen Havalimanı’nda güvenlik kontrol noktalarında bulunan klimanın altına yattı

15 Kasım 2018 13:30

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL\'DA soğuk havada üşüyen köpek Sabiha Gökçen Havalimanı’nda güvenlik kontrol noktalarında bulunan klimanın altına yattı.


 

Hava sıcaklığının düştüğü bugünlerde, soğuk havadan üşüyen bir köpek Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminaline sığındı. Akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı geliş katında bulunan güvenlik kontrol noktasının sıcak bölümü olan klimanın altına yatan köpeği gören yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Soğuktan titreyen köpeği gören bazı yolcular ise köpeği sevdiler. Havalimanında görev yapan personeller köpeğin karnını doyururken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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