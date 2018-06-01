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(Görüntülü) Siverek'te ilaçlama çalışması

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA- (DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, havaların ısınmasıyla belediye ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldı

01 Haziran 2018 18:57

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA- (DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, havaların ısınmasıyla belediye ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldı. Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmaları başlatıldı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde haşerelere ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama ekibi, kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahallerde bulunan ev ve ahırlarda ilaçlamanın yaz ayları boyunca aralıksız devam edeceğini belirtildi.

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