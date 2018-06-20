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(Görüntülü) Sivas'ta müstakil evde yangın

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

20 Haziran 2018 03:01

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Ali ve Gültekin Susuz kardeşlere ait müstakil bir evde yaşandı. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan incelemede evde yangın sırasında kimse olmadığı belirlendi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın öncesinde evde yaşayan iki kardeşin aralarında tartıştığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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