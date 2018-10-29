(Görüntülü) Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı



Esra AKSU/SİNOP, (DHA) Sinop\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Valilik makamında Sinop Valisi Köksal Şakalar\'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Sonrasında İskele Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene Sinop Vali Şakalar\'ın yanı sıra Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunu gösterileri yapılırken, öğrenciler şiirler okudu. Kortej geçişinde ise renkli görüntüler oluştu. Bir manav konteje içinde sebze ve meyvelerin bulunduğu aracıyla katıldı. Ayrıca tören alanına 17 yaşında Kerem Şanoğlu ise ise atıyla birlikte geldi. Vatandaşlar törende cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.