(Görüntülü) Sincar ve Karacak'a hava harekatı düzenlendi, Bakan Akar ve komutanlar takip etti

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Irak\'ın kuzeyinde bulunan Sincar ve Karacak Dağı bölgesine düzenlediği hava harekâtında, PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK\'nın komuta kademesiyle Fırat\'ın doğusundaki teröristlerin ana kaynağını oluşturan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi\'nden takip etti. Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51\'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, dün akşam saatlerinde Irak kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekat gerek verdiği mesaj, gerekse plan ve icra aşamalarıyla dikkat çekti. TSK\'dan yapılan açıklamaya göre, sınırdan 85 kilometre uzaklıktaki Sincar ile 165 kilometre uzaklıktaki Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri istihbarat birimleriyle yoğun koordinasyon içinde belirlendi. Hedefler belirlenirken sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildi. Hava harekatına yurt genelindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan 20\'den fazla savaş uçağı katıldı. Bunların yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da harekatta görev aldı. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı da bölgedeki hava trafiğinin düzenlenmesine katkı sağladı. Harekat kapsamında hazırlanan yedek uçaklar da belirlenen bölgelerde pist başında hazır bekletildi. ?İLK DEFA VURULDU\' Sincar ve Karacak Dağı bölgesindeki terör hedefleri savaş uçaklarınca aynı anda vuruldu. 30\'dan fazla hedefin ateş altına alındığı harekat sırasında uçaklardan çıkan bombalar eşzamanlı olarak terör hedeflerini imha etti. Baskın tarzında yapılan harekat nedeniyle terör örgütü üyeleri büyük şok yaşadı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Karacak Dağı bölgesi ilk defa vurulmuş oldu. Hiçbir sivil hedefin zarar görmemesi ise hava harekatının plan ve icra aşamalarında gösterilen özeni bir kez daha gözler önüne serdi. BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ Teröristlerce kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların imha edildiği harekat Milli Savunma Bakanı Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin komuta kademesi tarafından yakından takip edildi. Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile harekatı gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi\'nden takip etti. \'ÜLKEMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ\' Talimatlar veren Bakan Akar, harekatın başarıyla tamamlanması ve uçakların üslerine dönmesinin ardından faaliyete katılanları kutladı. Son derece memnuniyet verici, başarılı bir operasyonun daha gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Akar, \"Evlatlarımıza başarılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum\" diye konuştu. Bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle çalışmaların devam etmesinin önemine değinen Akar, şunları kaydetti: \"Hep birlikte, omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Birlikte inşallah bu çalışmalarımızın sonucunda ülkemizi ve asil milletimizi kahrolası terör belasından kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da burada operasyonlara katılanlara selamları, sevgileri var, hepinizin yanaklarından öpüyor, teşekkür ediyor. Bu görev bitti bundan sonraki görevler için