(Görüntülü) Serik Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA)





STAT: İsmail Ogan



HAKEMLER: Emre Abar (xxx), Harun Öztekin (xxx), Serkan Öksüz (xxx)



SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xx) - Erdal (xx), Taner (xxxx), Samet (xx), Sinan (xx), Ahmet (xx), Abdurrahman (xx), Erman (xx) (Dk. 85 Çağlar), Selçuk (xx), Erdi (xx), Volkan (xx) (Dk. 84 Muhammet)



HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (xx) - Fatih (xx), Metehan (xx) (Dk. 81 Kubilay), Habip (xx), Hüseyin (xx), Muhammed (xx) (Dk. 89 Bartu), Emre (xx), Arda (xx) (Dk. 64 Batuhan), İbrahim (xx), Furkan (xx), Gökhan (xx)



GOLLER: Dk. 2 Taner (Serik Belediyespor) - Dk. 83 Kubilay (Halide Edip Adıvarspor)



SARI KARTLAR: Süleyman (Halide Edip Adıvarspor)





TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Serik Belediyespor sezonun ilk maçında sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesi Serik Belediyespor\'a Bölgesel Amatör Ligi (BAL) şampiyonluk kupası verildi. Kupa, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından Serik Belediyespor kaptanı Mehmet Kaya, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve kulüp başkanı Ali Aksu\'ya teslim edildi.





2\'nci dakikadaki Serik Belediyespor korner kullandı. Korner çizgisinde Erman topu Taner\'e verdi. Bu oyuncunun şutunda kaleciyi geçen top filelerle buluştu: 1-0.



17\'nci dakikada Serik Belediyespor\'dan topla buluşan Volkan kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta top direkten döndü.



İlk yarı Serik Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



60\'ıncı dakikada Ahmet\'in soldan ortasına ceza sahası içinde Erman\'ın kafa vuruşunu kaleci Süleyman çıkardı.



65\'inci dakikada Halide Edip Adıvarspor atağında Hüseyin\'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta topu kaleci Cemal güçlükle kornere attı.



81\'inci dakikada Ahmet\'in soldan ortasında topla buluşan Taner\'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top kale direğinin dibinden auta gitti.



83\'üncü dakikada Halide Edip Adıvarspor atağında Kubilay\'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.