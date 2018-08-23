(Görüntülü) Şenol Güneş Kendi futbolumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz -1

Bu sezon kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacağız

Partizan\'a da kararlarına da saygı duyuyorum

Tosic belki de çok başarılı olduğu için bana \'Baba\' diyordu, \'Hoca\' demiyordu

Domagoj Vida Pepe, Roco ve ben forma için rekabet içinde olacağız

Ali DANAŞ BELGRAD (DHA) - Beşiktaş\'ın Partizan ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve siyah beyazlı futbolcu Domagoj Vida bir basın toplantısı düzenledi.

Partizan ve Kızılyıldız\'ın, Sırbistan\'ın marka değeri olan takımları olduğunu söyleyen Güneş, Sırbistan\'da yetenekli topçular yetişiyor ve futbolseverler futbolu seviyor, futboldan anlıyor. Türkiye\'de bizim de olduğumuz gibi zaman zaman krizle geçen günleri oluyor bu takımların. Ama futbol kalitesi ve markası olan bir takımla oynayacağız. İyi bir takım. Takım oyunu oynuyorlar, hocaları iyi bir hoca. Bizim için zor bir maç olacaktır. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz dedi.

BURADAN İYİ BİR SONUÇLA AYRILMAK İSTİYORUZ

Takımda eksikler olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Şenol Güneş, Yarın oynayacağımız maçta sizin de söylediğiniz gibi Lens ve Babel sakat, Negredo cezalı. Geç gelenler, geç form yakalayan oyuncularımız var ama yarın için ideal bir 11\'le sahaya çıkacağız. Futbol adına en güzel şeyi yapıp, taraftarların futbol keyfi almasını sağlayıp, buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz ifadelerini kullandı.

BU SEZON KAYBETMEYEN BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

İki takımın da iyi oyunculara sahip olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu İki takımda da iyi oyuncular var. Biz Sırbistan\'ı tanıyoruz, onlar bizi daha iyi tanıyor. Çok konuda birbirimize yakınız, geçmişten bu yana Türkiye\'ye gelen birçok oyuncuları var. Hocaları da Türkiye\'yi biliyor. Dolayısıyla herhangi bir bilinmemezlik yok, sadece oyuncuların maçtaki verimi çok önemli. Milli takımlardan geç gelenler, performans olarak bazı mevkilerde sıkıntılar olacaktır, sezon başı itibarıyla da bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu sezon kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacağız. Biz, LASK Linz takımına kaybettik.

PARTIZAN\'A DA KARARLARINA DA SAYGI DUYUYORUM

Beşiktaş taraftarlarının karşılaşmada olmaması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Güneş, Böyle bir ihtiyaç duydular. Liglerinde bu şekilde müdahale edilebiliyor, onların kararına saygı duyuyoruz. Bunları tartışmayı doğru bulmuyorum. Biz elimizden geleni ortaya koyarak, sonuç almaya çalışacağız. Seyahatler, yorgunluklar olacaktır. Biz üst üste üçüncü maçı deplasmanda oynuyoruz. Ama böyle oldu diye bunu gündeme getirmek doğru değil. Partizan\'a da saygı duyuyorum, kararlarına da saygı duyuyorum dedi.

YARINKİ MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

LASK Linz ile deplasmanda oynadıkları maçın kendileri adına iyi bir maç olmadığını aktaran Güneş, Hem oyun olarak hem sonuç olarak bizim için kötü bir maçtı. Rakip çok daha iyi oynadı, hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz de ilk maçta aldığımız sonuçla turu geçtik. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Daha iyi bir oyun istiyoruz, daha iyi bir oyun bekliyoruz. Partizan daha iyi bir takım çünkü. Sırbistan\'da futbolseverler, heyecanlı ve coşkulu. Maçı kaybettiği anda alkışlamaları nasıl bir fair play içerisinde olduklarını gösteriyor (Bilic\'in alkışlanması ile ilgili) diye konuştu.

TOSIC BELKİ DE ÇOK BAŞARILI OLDUĞU İÇİN BANA \'BABA\' DİYORDU, \'HOCA\' DEMİYORDU

Son olarak Beşiktaş\'ın eski futbolcusu Sırp Dusko Tosic ile ilgili gelen bir soruya Güneş, Tosic, Gençlerbirliği\'nden tanıdığım bir oyuncuydu. Sol bekte ve stoper olarak oynuyordu. Oynadığı dönem içerisinde çok güzel işler yaptı, futbol kariyerinin en güzel yıllarını geçirdi. İyi bir oyuncu. Oyunculuğundan daha da fazla iyi bir karakter. Ayrılmasına üzüldüm. Hiç istemediğim bir şeydi. Kalitesi ne olursa olsun Beşiktaş\'a çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendisine Çin\'de başarılar diliyorum. Orada da başarılı olacağını düşünüyorum. Zaman zaman duygular karışabiliyor, aslında güzel olan taraf da bu. Ailesi, vatanı burası. Ama uzun yıllar Türkiye\'de kaldı. Hele de Beşiktaş\'ta kaldığı dönem boyunca, bir ailesi de orada olmuş oldu. Belki de çok başarılı olduğu için bana \'Baba\' diyordu, \'Hoca\' demiyordu artık. Mühim olan, güzel bir maç olsun. Hak eden kazansın. Biz kazanmak istiyoruz, Partizan kazanmak istiyor. Futbolun güzel tarafı bu yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

VIDA PEPE, ROCO VE BEN FORMA İÇİN REKABET İÇİNDE OLACAĞIZ

Beşiktaş\'ın yıldız oyuncusu Domagoj Vida ise yarın kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Kazanmayı ümit ettiğini belirten Hırvat oyuncu, Buraya kazanmaya geldik. Kolay olacağını sanmıyorum. Takıma geç katıldım. Sezon yeni başlıyor. Biraz zamana ihtiyacım var. Savunmada Pepe, Roco ve ben forma için rekabet içinde olacağız. Her oyuncu oynamak ister ama son kararı hoca verir ifadelerini kullandı.