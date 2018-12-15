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(Görüntülü) Şenlikte 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- SİNOP'da düzenlenen Hamsi Şenliği'nde ikram edilen 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildi

15 Aralık 2018 18:40

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- SİNOP\'da düzenlenen Hamsi Şenliği\'nde ikram edilen 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildi. 

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi\'nde düzenlenen Hamsi Şenliği\'ne, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş,  akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İlginin yoğun olduğu şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek konuklara ve öğrencilere ikram edildi. Şenlikte 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildi. Etkinlik boyunca öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, klasik hale getirdikler şenlikle kurumlar arası dayanışma, birlikteliğin oluştuğunu belirtti. 

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