(Görüntülü) Selçuk Üniversitesi Rektörü: Dünyanın ilk 500 üniversitesi sıralaması göreceli

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde Türkiye\'den üniversitenin yer almamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sıralamanın göreceli olduğunu savundu. Rektör Şahin, \'\'Dünyanın ilk 1000 üniversitesi içerisinde 20 tane Türk üniversitesi bulunmaktadır. Amerika\'da 3 bin 500 civarında üniversite bulunmaktadır. Tabii bu sıralamalar aslında görecelidir. Çünkü Selçuk Üniversitesi\'nin yaptığı birçok faaliyet ve icraat bu sıralamalarda değerlendirilmemektedir. Kriter olarak puan verilmemektedir\'\' dedi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla okula yapılan son yatırım ve projeleri anlattı. Selçuk Üniversitesi\'nin başarılı olduğunu ifade eden Rektör Şahin, dünyanın 500 üniversitesi içinde Türkiye\'den üniversitenin yer almamasıyla ilgili eleştirileri de cevapladı. Prof. Dr. Mustafa Şahin, şunları söyledi: \'\'Hep derler ki, \'Türkiye\'den neden ilk 500\'de üniversite yok?\' Zaman zaman 2 üniversitemizin ilk 500\'e, 300\'lerden girdiğini biliyoruz. Ancak ilk 1000 içerisinde 20 tane Türk üniversitesi bulunmaktadır. Amerika\'da 3 bin 500 civarında üniversite bulunmaktadır. Tabii bu sıralamalar aslında görecelidir. Çünkü, Selçuk Üniversitesi\'nin yaptığı birçok faaliyet ve icraat bu sıralamalarda değerlendirilmemektedir. Kriter olarak puan verilmemektedir. Bunlar da haliyle bizi olduğumuzdan daha geriye düşürmektedir. Ama çok da önemli değil. Burada önemli olan, Selçuk Üniversitesi\'nin ortaya koyduğu performans ve icraatlarıdır. Ülke menfaatleri doğrultusunda yürüttüğü icraatlarıdır.\'\' \'28 ŞUBAT\'IN İZLERİ BUGÜN DE DEVAM EDİYOR\' Rektör Mustafa Şahin, konuşmasında, 28 Şubat sürecinin etkisinin hâlâ devam ettiğini söyledi. Rektör Şahin, şunları kaydetti: \'\'28 Şubat süreciyle ilgili ben suçlu aramıyorum. Bunlar yanlış, şunlar doğru anlamında bunu söylemiyorum ama o sürecin üniversitemize bıraktığı travmaya atıfta bulunmak istiyorum. O dönemde çok kavgalar oldu, çok tartışmalar oldu, çok düşmanlıklar oluştu. Onların izleri bugün halen devam etmektedir. O günden kalan husumetler nedeniyle bugün bile birbirbirleriyle konuşmayan ve onun olduğu yerde ben olmam, diyen insanlar var.\" FETÖ\'DEN 223 İHRAÇ FETÖ/PDY ile mücadeleye de değinen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, soruşturmalar kapsamında, aralarında akademisyen ve idari personelin de bulunduğu 223 kişinin ihraç edildiğini kaydetti. FETÖ yapılanmasının yaptığı haksızları anlatan Rektör Şahin, \'\'Örneğin; bir vatandaşın ALES puanı 70 ancak icmal kağıdında toplarken 73 yazıyorlar ve sıralamada diğer adayların önüne geçiriyorlar. Bunların hepsi elimizde şu anda. Bunlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Örneğin; bir adayın yazılı kağıdında notların toplamı 57 puan ediyor ama adama 87 puan yazmışlar icmal kağıdında. Sadece icmal kağıdında notları değiştiriyorlar. Geriye dönük evraklara baktığımızda da bir sürü usulsüzlük var. Bunlarla mücadele devam ediyor\" dedi.