(Görüntülü) Şehidin cenazesi memleketi Adana'ya getirildi

ADANA, (DHA)- KUZEY Irak\'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK\'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay\'ın (29) cenazesi, uçakla memleketi Adana\'ya getirildi. Uzman Çavuş Tayfur Uluçay için Adana Havalimanı\'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroglu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri ile kent protokolü katıldı. Uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda cenaze arabasına götürüldü. Güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Kemal Uluçay\'a koluna giren Vali Demirtaş, annesi Sultan Uluçay\'a ise Bakan Sarıeroğlu destek olmaya çalıştı. Şehidin kız kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Anne Sultan Uluçay, \"Neredesin yavrum benim, kuzum geldin mi? Ciğerim, ah bebeğim\" diye ağıt yaktı. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi\'ne götürüldü.