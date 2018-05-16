(Görüntülü) Sarnıca düşen inek kurtarıldı

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa\'da su sarnıcına düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince halatla bağlanarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Karaköprü Yoğunburç kırsal mahallesinde yaşanan olayda; 150 kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvan otlanırken, kayalık alanda bulunan 5 metrelik su sarnıcının içine düştü. Büyükbaş hayvanın düştüğünü gören mahalle sakinleri, bir süre sarnıçta kurtarma çalışması yaptı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda iple bağlanan büyükbaş hayvan sarnıçtan çıkartıldı. Hayvanın kurtulmasına sevinen sahibi itfaiye ekiplerini teşekkür etti.