(Görüntülü) Şarkıcı Berkay taburcu oldu, avukatı açıklama yaptı -1

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - FUTBOLCU Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay taburcu oldu. Avukatı Ayşegül Mermer, Berkay\'ın yazdığı açıklamayı basın mensuplarına okudu.







BERKAY: \'ÖNEMLİ OLAN İKİ KADININ YAŞADIĞI HASSAS DURUM\'



Avukatın okuduğu açıklamada, \"Ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum, eşimden ve Aslıhan Turan\'dan özür diliyorum\" diyen Berkay, \"Öncelikle hepinize 3 gündür burada beklediğiniz için sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar, Berkay ve Arda önemli değil. Önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum ve içinde bulundukları üzücü durum. Öncelikle ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum, eşimden ve Aslıhan Turan\'dan özür diliyorum. Herkesin bilmesini istediğim bir diğer ayrıntı erkek adam kavga eder, kavgada yumruk sayılmaz fakat \'senin yanına gelip karımı bırakıp yarım saate geleceğim\' dediğim kişiden kafanı çevirdiğin an başkasıyla konuşurken yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır. Kendisine de arkadaşlarına da araya da girmek isteyen herkese de şunları söyledim. \'Şikayetçi olamamamı istiyorsunuz. Tamam olmam ama benim de iki şartım var. Bir karımdan, benden ve kendi karısından tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin utancının yaşadığını kabul edecek sonra biz erkek erkeğe konuşacağız\'. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimi ilettim. Fakat karşı taraftan her seferinde saçma sapan açıklamalar geldiği için ben davamın sonuna kadar arkasındayım. Burası Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti cezasını çekecektir\" dedi.







\'RUHSATSIZ SİLAH KULLANMAK SUÇ DÜNYASINDAKİ KİŞİLERİN TERCİHİ\'



Avukat Ayşegül Mermer, Arda Turan\'ın hastaneye belinde silahla gelmesinin kriminal bir olay olduğunu ifade ederek, \"Türkiye gündemini meşgul eden kriminal olayda Arda Turan müvekkilim ve eşini suçlayıcı bir yazı kaleme almıştır. Kamuoyunun bildiği gibi barda başlayan, hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre saldırgan bir tavırla Arda Turan, Berkay Şahin\'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Bu tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin\'in hiçbir şiddeti olmamıştır. Arda Turan\'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup, Burak Yılmaz araya girdiği esnada bir anda yüzüne ağır bir yumruk yemiştir kendisi. Buraya kadarki olaylar aslında Türkiye\'nin birçok noktasında eğlence merkezlerinde görülebilecek olaylardır. Burada bizi ve müvekkilimi asıl üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır. Arda Turan arkadaşları ile birlikte belinde ruhsatsız silahı ile hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde bele ruhsatsız silah takarak gezmek suç dünyası içerisindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Suç dünyası içinde olmadığını düşündüğümüz Arda Turan\'ın hastaneye belinde silahla gelmesi kriminal bir olaydır. Böyle bir kriminal vakanın da hiçbir özrü olamaz. Müvekkilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan\'ı silahla gördüğünde şaşırmıştır\" dedi.







BU OLAYLAR HİÇ OLMASIN HİÇ YAŞANMASIN…



Ortadaki tek gerçeğin Arda\'nın Berkay\'a saldırdığını olduğunu ifade eden avukat Mermer, \"Oysaki ortada tek bir gerçek vardır. Arda Turan barda Berkay Şahin\'e saldırdı. Hastaneye ruhsatsız silahla girdi ve birini yaralayacak ya da ölümüne sebep olacak şekilde bilinçsizce ateş etti. O silah ateş aldığında oradan geçen birine isabet etse ve o kişi hayatını kaybetseydi pardon mu diyecek. O yüzden Arda Turan\'ın yaptığı ciddi bir suçtur ve yasalar çerçevesinde de özrü yoktur. Gönül isterdi ki bu olaylar hiç olmasın hiç yaşanmasın. Olayların her ne kadar mağduru biz olsak da bu olayda hiçbir kusur olmayan hamileliğinin son günlerini yaşayan huzur içerinde yaşaması gereken insanın, bir anne adayının kendi isimlerinin karıştığı olayda müvekkilim de ayrıca üzüntü duymaktadır. Umarım en kısa sürede anne adayı da çocuğunu sağlıklı sıhhatli bir şekilde kucağına alır\" şeklinde konuştu.