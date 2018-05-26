T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sarıyer'de ana isale borusu patladı, yolda göçük oluştu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) - SARIYER Rumeli Hisarı önündeki yolda ana isale borusunda meydana gelen patlama nedeniyle yolda göçük oluştu

26 Mayıs 2018 19:47

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) - SARIYER Rumeli Hisarı önündeki yolda ana isale borusunda meydana gelen patlama nedeniyle yolda göçük oluştu. Belediye ekipleri onarma çalışması başlattı. Sarıyer Rumeli Hasarı önü Yahya Kemal Caddesi\'nde yolun altından geçen ana isale borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru nedeniyle yolda göçük oluştu. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler göçüğün meydana geldiği alana dubalar koyarak önlem aldı. Göçmenin olduğu alanda araç trafiği tek şeritten sağlanıyor. Belediye ekiplerinin yol onarım çalışması sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KAYAHasan YILDIRIMDHASARIYER Rumeli HisarıBelediyeSarıyer Rumeli HasarıYahya Kemal CaddesiPatlayanOlayBüyükşehir BelediyesiGöçmenin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24