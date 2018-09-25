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(Görüntülü) Sapanca'da taksici aracının yanında ölü bulundu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, taksici İshak Akdeniz (53) aracının yanında ölü bulundu

25 Eylül 2018 12:32

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, taksici İshak Akdeniz (53) aracının yanında ölü bulundu. İshak Akdeniz\'in bir aracın çarpması sonucu mu yoksa öldürüldüğü mü araştırılıyor. Gece saatlerinde, Sapanca Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çalışır vaziyette yol üzerinde duran 41 T 4087 plakalı taksinin yanında hareketsiz birisi olduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Çalışır haldeki aracın yanında yatan kişinin İshak Akdeniz olduğu tespit edildi. İshak Akdeniz\'in, Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde taksicilik yaptığı bir müşterisini Sapanca\'ya getirdiği tahmin edilirken, araçtan indikten sonra bir aracın çarpması sonucu mu yoksa öldürüldüğü mü konusunda araştırma yapıldı. İshak Akdeniz\'in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

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