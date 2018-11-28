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(Görüntülü) Şanlıurfa'da 'sigara' hırsızlarına operasyon: 2 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, marketlerden sigara çalan hırsızlara karşı yönelik başlatılan çalışma kapsamında, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen 2 şüpheli, polis tarafından  yakalanarak gözaltına alındı

28 Kasım 2018 23:30

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, marketlerden sigara çalan hırsızlara karşı yönelik başlatılan çalışma kapsamında, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen 2 şüpheli, polis tarafından  yakalanarak gözaltına alındı.

Kent merkezinde son günlerde artan hırsızlık olaylarına yönelik soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden çalınan sigara hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Marketten sigara çalan şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların kimliğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli M.E.D. ve R.B.\'yi evlerine düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, marketlerden çalınan sigaralar ele geçirildi. Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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