(Görüntülü) Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanlığı aşuresi dağıtıldı

ŞANLIURFA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın himayesinde yurt genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında Şanlıurfa\'da da vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.



Topçu Meydanı\'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve çok vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, dua okuduktan sonra üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan kazanlardaki aşureleri vatandaşlara kaselerde ikram etti.



Aşure dağıtımında Muharrem ayının hayatımızda önemli bir yeri olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, \"Aşure günü münasebetiyle bir program düzenlendi. Bu aşure günü programına bugün aramızda Cumhurbaşkanlığımızı temsilen Personel Prensipler Genel Müdürü Metin Yener\'le birlikte burada bu sıcak havaya rağmen Şanlıurfalı kardeşlerimizin, peygamberler şehrinin evlatlarının yoğun ilgisi var. Cumhurbaşkanlığımızın bu vesileyle selamlarını sevgilerini Şanlıurfalı kardeşlerimizi iletmek gerekiyor. Muharrem ayı hepimizin bildiğimiz gibi bizim hayatımızda önemli bir yeri vardır. Cumhurbaşkanlığımızın bugün liderliğinde, öncülüğünde yaptığı ve aslında büyük bir davanın da anlamlı bulduğu aylardan birisidir. Personel Prensipler Genel Müdürü Metin Yener\'de buraya kadar teşvik ettikleri için, bizimle beraber oldukları için teşekkür ediyorum\" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Yener ise \"Böyle anlamlı bir günde, tarihimizde anlamlı bir şehir olan, peygamberler şehri olan, bereketin şehri olan Şanlıurfa\'da bulunmaktan ve Cumhurbaşkanımızın sizlere olan muhabbetlerini iletmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Muharrem bizim tarihimizde önemli dönemeçlerden birisidir. Bu milletin kendi özeliklerinden birisidir. Her zaman zulmün ve zalimin karşısında olmaktır. İnşallah bugünde bizim birlik ve beraberliğimiz daha da kuvvetlenecektir. Dünyada devam etmekte olan zulümleri durdurmak için güçlü olmamız gerekiyor. Bunun içinde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bu tür programlar bizim birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, birer araçtır\" diye konuştu.

