(Görüntülü) Şanlıurfa'da 3 ayda 45 kişi boğuldu, 4 bin 500 kişi yüzme öğrendi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en sıcak ileri arasında yer alan ve sık sık kanalarda boğulma vakalarını olduğu Şanlıurfa\'da, yaz mevsiminde yaklaşık 400 bin kişi yüzme havuzundan faydalanırken, 4 bin 500 çocuk ise açılan ücretsiz kurslarda yüzme öğrendi. Kentte tüm uyarılara rağmen son 3 ayda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 45 kişi göl, baraj ve sulama kanallarında boğuldu. Yaz aylarında, hava sıcaklıklarının ortalama 45- 50 dereceyi bulduğu kentte sıcaklardan bunalanlar, serinlemek için çareyi Fırat Nehri ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında oluşan göller ile proje kapsamındaki sulama kanallarına girmekte buluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nce kent genelinde faaliyette bulunan 20 yüzme havuzu ile kanallarda boğulma vakalarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Şanlıurfa\'da yüzme bilmeyenlerin aşırı sıcaklarda serinlemek amacıyla sulama kanallarına girerek, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle yüzme havuzlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi\'nce açılan havuzlarda, 3 aylık yaz mevsiminde, yaklaşık 400 bin kişi ücretsiz olarak faydalandı. Açılan ücretsiz yüzme kurslarında ise 4 bin 500 çocuk, kulaç atarak, yüzme öğrendi. Şanlıurfa\'da yüzme havuzlarının sayısının artmasıyla geçen yıllara göre boğulma vakalarının azaldığını kaydeden 4 çocuk babası İsmail Şenyaşar, \"Bizim imkanımız olmadığı için çocuklarımızı tatili gönderemedik. 50 dereceyi bulan sıcak havada bunalan çocuklarımı belediyenin açmış olduğu bu yüzme havuzuna getirip hem serinliyorlar hem de yüzmeyi öğreniyorlar\" dedi. 3 AYDA 45 KİŞİ BOĞULDU Öte yandan kentte yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen serinlemek için Birecik\'teki Fırat Nehri, Atatürk Barajı ile tarımsal sulama için kullanılan ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanallarında yüzen ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 45 kişi boğuldu. Tüm bu uyarılara rağmen özellikle kırsal mahallede oturan çocuklar, tehlikeye aldırmayarak, kanallarda yüzmeye devam ediyor.