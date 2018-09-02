(Görüntülü) Samsun'da düzenlenen golf turnuvası sona erdi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN\'da gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun turnuvasında şampiyonlar belli oldu. Samsun Golf Kulübü\'nde 2 gün süren turnuva, iş, sanat ve spor camiasını kenette bir araya getirdi. 7\'si yabancı 80 sporcunun 18 delikli sahada yarıştığı turnuvada 2 tur üzerinden oynanan turnuvada sporcular, \'Erkekler A-B-C\', \'Kadınlar\', \'Takım\' ve \'Gross\' olmak üzere 6 ayrı kategoride yarıştı. Erkeklerde Hüseyin Demirağ, kadınlarda ise Elvina Kaya şampiyon oldu. Golf kulübünde düzenlenen geceye Samsun Valisi Osman Kaymak, KKTC Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ve davetliler katıldı. Törende konuşan Kaan Terzioğlu, Türkiye için turizmin çok değerli olduğunu belirterek, \"Turizm için golfün çok büyük önemi var. Bu nedenle Samsun\'da bu kadar güzel bir sahanın kazandırılması mutluluk verici. 18 çukurlu sahanın ilk turnuvasını gerçekleştirdik. Turnuva sayesinde bu güzel sahayı dünyaya kazandırdık. Bu tarz sahalar dünyada tüm iyi sporcuların aradığı sahalar. Önümüzdeki yıllarda burada uluslararası turnuvalarda bir arada olma fırsatı bulacağız\" dedi. Turnuvanın kazananları ise şöyle: Erkekler A: Hüseyin Demirağ – Bodrum Golf Kulübü Erkekler B: Ali Xiaowei Gong – Bodrum Golf Kulübü Erkekler C: Shen Li – Kemer Golf Kulübü Kadınlar: Elvina Kaya – İzmir Golf Kulübü Takım: Bodrum Golf Kulübü Gross: Durmuş Keçeli – Taurus Golf Kulübü TURKSPORU Özel Ödülü En Sportif Golf Oyuncusu: Ahmet Çağıl – 25 bin 428 adım