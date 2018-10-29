(Görüntülü) Samsun'da Cumhuriyet coşkusu

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle, coşkuyla kutlandı. Samsun\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları valilik binasında, Vali Osman Kaymak\'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından program Batı Park\'taki tören alanında devam etti. Buradaki programa Vali Kaymak\'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören Vali Kaymak, Başkan Şahin ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Üstün\'ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından öğrenciler günün anlamına ilişkin şiirler okudu. Çeşitli halk oyunları ve gösterilerin yapıldığı tören sırasında, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'na ait helikopter gösteri uçuşu yaptı. 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oluşturduğu bandonun çaldığı marşlar eşliğinde öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı. Samsunlular, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ile bayramın coşkusunu ve heyecanını yaşadı.