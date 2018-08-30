T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı

30 Ağustos 2018 16:11

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ilk olarak Atatürk Anıtı önünde başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak\'ın konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra Valilik Binası\'ndaki Yaşayan Atatürk Salonu\'nda devam etti. Vali Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, askeri ve mülki yetkililer, tebrikleri kabul etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNAğustos Zafer BayramıSamsunAtatürk AnıtıSamsun Valisi Osman Kaymak Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep AliBüyükşehir Belediye Başkanı ZihniArdındanMarşıAnıtVali KaymakKutlamaValilik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24