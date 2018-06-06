(Görüntülü) Ruslar Türkiye'de yüksek teknolojiye dayalı yatırım yapacak

İSTANBUL, (DHA) - Rus Savunma ve İleri Teknolojiler Birliği Heyeti Ankara\'daki temaslarından sonra bugün İstinye Üniversitesi ile işbirliği yapmak için 2 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan heyet başkanı Prof. Dr. Andrey Bezrukov, Türkiye\'de yüksek teknolojiye dayalı yatırım yapacaklarını söyledi. Rus Savunma ve İleri Teknolojiler Birliği Heyeti Ankara ve İstanbul\'da çeşitli devlet kurumlarıyla temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'ye geldi. Ankara’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı\'nın yanı sıra iki üniversiteyi de ziyaret eden heyet üyeleri bugün İstanbul\'da İstinye Üniversitesi\'nde bir toplantıya katıldı. İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin (GÜVSAM) üniversitenin Cevizlibağ kampüsünde düzenlediği işbirliği toplantısına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Rus Savunma ve İleri Teknolojiler Birliği Heyeti Başkanı Prof. Dr. Andrey Bezrukov ve beraberindeki iş insanları, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojisi ve siber güvenlik alanlarında iş birliği yaparak geliştirilmesi konuşuldu. \"HEYET, GELİŞEN İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİNE BAKIYOR\" Rusya\'dan gelen heyetin teknik bir heyet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Melih Bulu, \"Savunma sanayisi de buna dahil bilimin önde gelen alanlarında çalışan kuruluşların liderleri burada. Türkiye\'de de son dönemde gelişen ilişkiler çerçevesinde iş birliği potansiyeline bakıyorlar. Değişik disiplinlerde görüşmeler yapacağız. Bizim daha önde olduğumuz konular; sağlık, mühendislik, belki yönetimi bilimi alanında bir şeyler olabilir toplantının çerçevesi bu kapsamda olacaktır\" dedi. \"İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTELERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR\" Rusya\'nın Türkiye\'de önemli yüksek teknolojik yatırımlar yaptığını belirten Prof. Dr. Bulu, \"Türkiye\'nin, Rusya\'yla ciddi ticari bağlantıları söz konusu. Mutlaka burada kalifiye insanlar gerekli. Bu işlerde çalışacak iyi mühendisler, yöneticiler lazım. Tabi, iki tarafında kültürünü bilen insanlar olmalı. Bu kapsamda da üniversitelere önemli görevler düşüyor. Biz de bu işbirliğine nasıl katkıda bulunabiliriz ona bakacağız\" diye konuştu. PROF. DR. BEZRUKOV: YATIRIM TEK TARAFLI DEĞİL KARŞILIKLI OLACAK Siber güvenlik, yüksek teknoloji ve bilgisayar güvenliği alanında işbirliği yapacaklarını dile getiren Prof. Dr. Andrey Bezrukov ise, \"Tek taraflı yatırım olmayacak, karşılıklı yatırım olacak. Hem Rusya Türkiye\'ye hem de Türkiye\'ye Rusya\'ya yatırım yapacak. Yatırımın içeriği yüksek teknoloji olacak. Yüksek teknolojinin bulunduğu alanlarda karşılıklı yatırımlar yapacağız ve geliştireceğiz\" ifadelerini kullandı. \"YÜKSEK TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEDEN KENDİMİZİ KORUYAMAYIZ\" Yüksek teknoloji çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bezrukoz, \"Siber güvenliğimizi korumak için önemli. Ekonomi ve iletişimimizi korumak için gerekli, ayrıca geliştirmeliyiz. Yoksa ortam belirsiz ve krizlerin olduğu günümüz dünyasında güvenlik ve yüksek teknoloji gelişmeden kendimizi koruyamayız\" dedi.