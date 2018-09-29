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(Görüntülü) Rize'de Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesindeki dTürk Yıldızları ekibinin, Rize'deki gösteri uçuşu nefesleri kesti

29 Eylül 2018 21:05

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesindeki dTürk Yıldızları ekibinin, Rize\'deki gösteri uçuşu nefesleri kesti. Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları ekibinin yapacağı gösteri için vatandaşlar Rize sahilinde toplandı. Binlerce kişi sahile akın ederken kimileri üst geçitlerin üzerinden, kimileri binaların balkonlardan gösteri uçuşunu heyecanla izledi. Türk Yıldızları\'nın, Rize semalarında yaptığı gösteri izleyenlerden alkış aldı. Nefes kesen gösteride gökyüzünde kalp çizen Türk Yıldızları izleyenlerin beğenisini topladı. Yaklaşık 20 dakika süren gösteri uçuşu ardından Türk Yıldızları ekibi Trabzon Havalimanı\'na geri döndü.

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