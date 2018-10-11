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(Görüntülü) Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak

Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (2) BRUNSON'A ELÇİLİK GÖREVLİSİNDEN ZİYARET İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Br

11 Ekim 2018 18:57

Rahip Brunson, 4\'üncü kez hakim karşısına çıkacak (2) BRUNSON\'A ELÇİLİK GÖREVLİSİNDEN ZİYARET İzmir\'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson\'ı bugün Konak ilçesine bağlı Alsancak\'taki evinde ABD Büyükelçiliği\'nden görevli ziyaret etti. Büyükelçilik görevlisi, saat 12.30\'da girdiği Brunson\'ın evinden 13.30\'da ayrıldı. Basın mensuplarına açıklama yapmayan görevlinin, yarınki duruşmayı da takip edeceği öğrenildi. Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin Brunson\'ın evinin bulunduğu sokaktaki geniş güvenlik önlemleri sürüyor. Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

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