(Görüntülü) PTT soyguncusu kardeşler kamerada

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA)



Küçükçekmece\'de, bir PTT şubesini silahla soyan 2 kardeş yakalandı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken kardeşleri, giydiği tişörtü tekrar giymesi ele verdi.



Soygun Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan bir PTT şubesinde, 17 Mayıs günü gerçekleşti. Maskeli ve silahlı 2 kişi, içeride müşteri olduğu sırada veznedeki görevlileri silah zoruyla etkisiz hale getirdi. 15 bin lirayı alarak kayıplara karışan kardeşleri yakalamak için Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. H. B. (17) ve Ahmet B. (25) kardeşler ile onlara yardım ettiği belirtilen bir kişi yakalandı.







SOYGUNUN ŞİFRESİNİ TİŞÖRT ÇÖZDÜ



Çalışmalar kapsamında yüzlerce güvenlik kamerasını günlerce incelendi. Sokak sokak takip edilen güvenlik kamerası görüntüleri sonuç verdi. H. B., soygun günü giydiği baş harflerini taşıyan tişörtü tekrar giymesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.







SOYGUN ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan, soygun anı PTT içerisindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, içeride müşterilerin de bulunduğu bir anda maskeli ve silahlı 2 kişinin şubeye girdiği ve silahlarını vezne görevlilerine yönelterek, görevlileri etkisiz hale getirdikleri görülüyor. Silah zoruyla para alan soyguncular daha sonra şubeden ayrılıyor.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



