(Görüntülü) Polisler, canlarını hiçe sayarak, yanan araçtaki yolcuyu kurtardı

ABD (DHA) - ABD\'nin Teksas eyaletinde devriye görevinde bulunan bir polis ekibi, kaza sonrası yolun dışına savrulmuş bir otomobilin yandığını gördü. Saat 2030 sıralarında yaşanan olayda, kaza yerine koşan polis memurları, aracın yanında bir kadının çığlıklarını duyunca hızlandı ve yanan aracın içinde erkek yolcunun mahsur kaldığını gördü. Adamın bacak kısmının yanmaya başladığını gören polisler, adamı bulunduğu yerden çıkarmak için çabaladı. Polisler canlarını hiçe sayarak, güçlükle dışarı çıkarttıkları adamı, su birikintisinin üzerine bıraktı ve üzerine su attı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz adamın vücudunda yanıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtilirken; polislerin olayda hafif yaralandığı belirtildi. Yaşanan o anlar ise polis aracının kamerası ile iki polisin üzerindeki kameralar tarafından böyle kaydedildi.