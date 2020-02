(Görüntülü) PKK'nın kaçırdığı asker ve polislerin aileleri basın toplantısı düzenledi

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- ÇÖZÜM sürecinin ardından, bölgede PKK\'lı teröristler tarafından kaçırılan 2\'si polis, 8\'i asker, 10 kamu görevlisinin serbest bırakılması için aileler, İHD Diyarbakır Şubesi\'nde basın toplantısı yaptı. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, asker ve polislerin serbest bırakılması için 3 yıldır girişimlerde bulunduklarını ve girişimlerini sürdüreceklerini belirtti. 2015 yılının Temmuz ayından sonra değişik tarihlerde PKK\'lı teröristler tarafından kaçıralan 2\'si polis, 8\'i asker, 10 kamu görevlisinin aileleri ile bugüne kadar akıbetleri hakkında bilgi alınamayan 2 askerin yakınları İHD Diyarbakır Şubesi\'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da katıldı. ​Toplantıda konuşan İHD Genel Başkanı Türkdoğan, kaçırılan asker ve polislerden 9\'unun sesli görüntülerinin 7 Haziran\'da bir haberde yayımlandığını belirterek, \"Bu haberde, alıkonulan asker ve polislerin tümü, devletin/hükümetin kendileri için hiçbir şey yapmadığını, siyasi partilerin kendi durumlarını gündeme getirmediğini belirtip bir kez daha duyarlılık çağrısı yapmıştır. İHD olarak uzun yıllardan bu yana bu şekilde alıkonulan çok sayıda asker, polis ve sivilin teslim alınmasını gerçekleştirmiş ve aileleriyle buluşturmuş durumdayız. Ancak ilk defa üç yıla yaklaşan bir süredir alıkonulan asker ve polislerin teslimini gerçekleştiremedik. Bunun elbette sebepleri vardır. En önemli sebep devam eden silahlı çatışma ortamı ve savaştır. Dolayısıyla bir kez daha Kürt sorunun çözülebilmesi için, çatışmasızlık ortamına ihtiyaç bulunduğunu ve devam eden savaşın durdurulması gerektiğini belirtmek istiyoruz\" dedi. \'ONLAR BU ÜLKENİN VATANDAŞLARI VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİDİR\' İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, insan hakları savunucuları olarak 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde oluşacak siyasi iradeye seslenmek istediklerini de ifade ederek, \"Bugün alıkonulan asker ve polis aileleriyle birlikte hükümete, seçimlere giden siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı adaylarına sesleniyoruz: 7 Haziran\'da mesajları yayınlanan polis ve askerlerin sesine kulak verin. Onlar bu ülkenin vatandaşları ve güvenlik görevlileridir. Onların serbest bırakılması için gerekli her türlü girişimde bulunun ve onlar yokmuş gibi davranmaktan vazgeçin\" diye konuştu. Kaçırılan polis memuru Vedat Kaya\'nın annesi Emine Kaya, Kürtçe yaptığı konuşmada, çocuklarının bir an evvel serbest bırakılmasını istedi. Bugüne kadar bulundukları birçok girişimden sonuç elde edemediklerini söyleyen Emine Kaya, \"Yarın bayram ama biz yaklaşık 3 yıldır bayramın ne olduğunu unuttuk. Oğlumun bir an evvel bırakılmasını istiyorum\" dedi. Er Süleyman Sungur\'un annesi Şirin Sungur ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ve CHP liderlerine ricada bulunduğunu belirterek, \"Çocuklarımızın bırakılması veya kurtarılması için girişimlerde bulunsunlar. 3 yıldır gözümüz yollarda ve çocuklarımızın gelmesini istiyoruz\" şeklinde konuştu. \'CİGERİMİZİ YAKIYORSUNUZ\' PKK\'nın kaçırdığı er Müslüm Altıntaş\'ın annesi Songül Altıntaş da oğlunu devlete asker diye gönderdiğini, ancak kaçırıldığını belirtti. Devletin kendilerine yokmuş gibi davrandığını kaydeden Altıntaş, \"Devletimize sesleniyorum bu çocuklarımızı kurtarsınlar. Cumhurbaşkanına, Başbakana, bütün partilere sesleniyorum, kimin elinden ne geliyorsa yapsın\" şeklinde konuştu. PKK\'ya da seslenen Altıntaş, \"Ben de Kürdüm, yani bize bir iyilik mi yapıyorsunuz. Kürt hakkını savunuyorsunuz, ama benim ciğerimi yakıyorsunuz. Böyle hakkımı savunacaksanız savunmayın. Ciğerimi yakacaksanız savunmayın yeter artık\" diye tepki gösterdi. Astsubay Semih Özbey\'in babası Güsel Özbey de yıldır büyük mücadele verdiklerini ifade ederek, çocuklarının kurtarılması için siyasilerden yardım beklediklerini söyledi. KAÇIRILAN ASKERLER Vedat Kaya (Polis-24 Temmuz 2015-Diyarbakır-Bingöl karayolu), Sedat Yabalak (Polis-28 Temmuz 2015-Diyarbakır-Bingöl karayolu), Hüseyin Sarı (Uzman çavuş-13 Ağustos 2015-Diyarbakır-Lice), Sedat Sorgun (Er-13 Ağustos 2015-Diyarbakır-Lice), Süleyman Sungur (Er-13 Ağustos 2015-Diyarbakır-Lice), Semih Özbey (Astsubay-18 Eylül 2015-Tunceli-Erzincan), Müslüm Altuntaş (Er-2 Eki-2015-Tunceli-Pülümür), Adil Kavaklı (Er-2 Ekim 2015-Tunceli-Pülümür), Sedat Vardar (Uzman çavuş-12 Aralık 2015-Şırnak), Ferdi Polat (Uzman çavuş-12 Aralık 2015-Şırnak), Ümit Gıcır (Uzman çavuş-21 Eylül 2016-Hakkari), Mevlüt Kahveci (Uzman çavuş-21 Eylül 2016-Hakkari)