(Görüntülü) Pazarda yük taşıyarak harçlıklarını kazanıyorlar

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, pazarında el arabasıyla yük taşıyan öğrenciler, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de okul harçlıklarını kazanıyorlar. Dervişpaşa Mahallesi\'nde her hafta kurulan sebze pazarında okuldan arta kalan zamanlarında el arabaları ile sebze ve meyve taşıyan çocuklar bu yolla harçlıklarını çıkarıyor. Pazarda, \'Boş araba\' diye bağıran lise öğrencisi Bekir Türksoy, Okuldan çıktıktan sonra pazarda el arabasıyla yük taşıyorum. Burada kazandığım para ile hem aile bütçeme katkı sağlıyorum, hem de okul harçlığımı çıkarıyorum dedi.