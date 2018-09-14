(Görüntülü) (ÖZEL) Bülent Korkmaz: "Antalyaspor için zor bir yıl olacak"

\"Zorlu süreci atlatırsak Antalyaspor\'un önü açık\" \"Başakşehir karşısında kazanmak için oynayacağız\" \"Milli Takım\'da genç ve doğru bir jenerasyon var\" İbrahim ALİOĞLU, Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig\'in 5\'inci haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Korkmaz, \"Bu sene Antalyaspor için zorlu geçecek. Bu süreci geçersek ki, geçeceğimize inanıyorum. O zaman Antalyaspor\'un önünün açık olacağını düşünüyorum\" dedi. \"BU SENE ANTALYASPOR İÇİN ZOR BİR YIL OLACAK\" Ligin geride kalan 4 haftasında başarılı sonuçlar aldıklarını söyleyen Korkmaz, \"Sezon başı ve lige başlarken Antalyaspor olarak zor dönemler geçirdik. Ama o zor dönemde 4 maçta iyi bir puan topladığımızı düşünüyorum. Bunun devamı gelmeli. Sonraki milli araya kadar 4 maçlık periyotta inşallah istediklerimizi yaparız\" şeklinde konuştu. \"BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ\" Süper Lig\'in 5\'inci haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir\'in sistematik bir ekip olduğuna dikkat çeken teknik adam, \"Başakşehir Türkiye\'de oyun düzenini, oyun sistemini ve planını çok iyi uygulayan bir ekip. Zaten takımın başında olan teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte istikrarlı bir şekilde bunu çok iyi sürdürüyorlar. İyi bir oyuncu grubu var. Planlı ve düzenli oyun şekilleri mevcut. Onlar için ne kadar zorsa, bizim için de o kadar zor bir maç olacak. Tabii ki kazanmak için oynayacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz\" ifadelerini kullandı. \"ZORLU SÜRECİ ATLATIRSAK ANTALYASPOR\'UN ÖNÜ AÇIK\" DHA\'ya konuşan Korkmaz, Antalyaspor için bu sezonun çok kritik olduğuna vurgu yaparak, \"Bu sene Antalyaspor için zor bir yıl olacak. Bu süreci geçersek ki, geçeceğimize inanıyorum, o zaman Antalyaspor\'un önünün açık olacağını düşünüyorum. Çünkü planlı ve programlı gitmek lazım. Ekonomik anlamda kulübün sıkıntıları var. Bu seneki süreci atlattığımız zaman daha iyi olacağını düşünüyorum\" dedi. \"MİLLİ TAKIM\'DA GENÇ VE DOĞRU BİR JENERASYON VAR\" Korkmaz ayrıca, milli takımın gençleştirilmesi ve son dönem performansı ile ilgili olarak, \"Genç bir jenerasyon ve bence doğru bir jenerasyon. Başarıyı da yakalayabilecek bir jenerasyon. Birkaç tane daha genç arkadaşımız var. Dolayısıyla inşallah başarılı olurlar. Buna ülke olarak ihtiyacımız var. Avrupa kupalarında oynayan kulüplerimizin de başarılı olması gerekiyor. Umarım bunlar birbirini tamamlar\" açıklamasını yaptı.