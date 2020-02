(Görüntülü) (ÖZEL) Ayhan Akman: "Galatasaray'ın forvetine 1 ya da 2 oyuncu şart" -2

\"Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından\"



Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)



Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman, \"Galatasaray bu sene de şampiyonluğun en büyük adaylarından\" dedi.







Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.







Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray\'ın geçen sezonlara göre bu sezon daha çok puan kaybı yaşadığını belirten Akman, \"Puan kayıplarının çok olduğu bir sezon yaşıyoruz. Büyük takımların, özellikle Fenerbahçe\'nin çok kötü gittiği bir sezon oluyor. Uzun zamandır belki de Fenerbahçe\'nin en kötü gittiği dönemlerden bir tanesi. Beşiktaş tabii ki son senelerdeki başarısının çok altında. Hem puan, hem de oynadığı futbol olarak. Galatasaray geçen sezonun şampiyonu, bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından. Onların da puan kayıpları oldu. Aslında bakarsanız bu sene Anadolu takımlarının biraz daha fazla puan aldığı bir sezon yaşıyoruz. Başakşehir bu sene belki en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı. Geçen sezonlardan bu yana şampiyonluğa oynayan adaylardan bir tanesi. O yüzden genel anlamda lig çekişmeli geçiyor ama puan kayıplarının yaşandığı geçen senelere oranla daha fazla puan kayıplarının olduğu bir sezon\" ifadelerini kullandı.







\"FENERBAHÇE\'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI ÇOK DÜŞÜK\"







Fenerbahçe\'nin şampiyonluk şansının çok düşük olduğunu vurgulayan Galatasaraylı eski futbolcu, \"Şampiyonluk şansı ne kadar var dersen bu soruya biraz daha net cevap verebilirim. Yani Fenerbahçe\'nin şampiyonluk şansı Başakşehir\'e, Galatasaray\'a ve Beşiktaş\'a oranla çok daha az. Belki de hiç yok denecek kadar az. Bundan sonra Fenerbahçe\'nin toparlayıp o makası daraltması puan olarak çok zor gibi gözüküyor. Cocu\'nun ayrılmasından sonra Koeman\'ın gelişiyle beraber bir tık daha fazla enerjiyle oynuyorlar, daha motivasyonlu oynuyorlar ve puan olarak da iki maçtan 6 puan çıkardılar ama ben sezon sonuna kadar o makasın daralacağına inanmıyorum\" şeklinde konuştu.







\"ŞAMPİYONLUK YARIŞI 3 TAKIM ARASINDA GEÇECEKTİR\"







Şampiyonluk yarışının Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini söyleyen Ayhan Akman, \"Başakşehir ve Galatasaray en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Buna Beşiktaş da eklenir diye düşünüyorum. Yani şampiyonluk yarışı bu 3 takımın arasında geçecek diye düşünüyorum. Sezonda ilk devrenin bitmesine az kaldı. Burada takımların yapacakları takviyeler çok önemli. Bu süreyi ve bu transfer dönemini iyi geçiren takımlar bence 2\'nci yarıyı daha net bir şekilde konuşmamızı sağlayacak\" açıklamasında bulundu.







\"GALATASARAY\'DA MENTAL VE FİZİKSEL YIPRANMA ÇOK FAZLA OLUYOR\"







Galatasaray\'ın çok yoğun bir fikstüre girmek üzere olduğunu ve bu fikstürün, takımı hem mental hem de fiziksel olarak yıprattığını ancak lige verilen arada yapılacak takviyelerle şampiyonluk yarışının içinde kalmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Akman, \"Aslında şu an Galatasaray\'dan bahsederken en büyük kayıplar sakatlıklar oldu. Çünkü Galatasaray geçen sene tek kulvarda yarıştı. Bu sene hem Şampiyonlar Ligi, hem Spor Toto Süper Lig, hem de bundan sonra gelecek Türkiye Kupası maçları var. Galatasaray\'ın maç sayısı çok daha artacak. O yüzden milli takıma giden oyuncuların da çok olduğunu düşünürsek Galatasaray\'da maç sayısı olarak oyuncular çok fazla maç oynuyorlar. Bu yıpranmalar daha fazla oldu. Hem mental hem de fiziksel yıpranma. O yüzden sakatlık sayıları daha çok arttı. Bu arada cezalar da araya girdi. Bence Galatasaray bu dönemi minimum puan kaybıyla kapatırsa 2\'nci yarıda yapılacak takviyelerle sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.







\"TARİHTE KİMSENİN ALMADIĞI CEZAYI FATİH TERİM ALDI\"







Fatih Terim\'e verilen cezanın çok fazla olduğunu ve bunun takımı etkileyeceğini düşünen eski Galatasaraylı futbolcu, \"10 maç gibi yüksek bir ceza verildi ki ben bu cezanın gerçekten biraz adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Tarihte belki de hiçbir hocanın almadığı cezayı Fatih Terim aldı. Yapılanlara bakılınca sadece konuşmalara verilen cezanın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray takımını bu tabii ki etkileyebilir ama sonuçta Fatih Terim\'in hem oyuncular, hem camia, hem de taraftar üzerindeki etkisi belli. Ben bu dönemin minimum puan kayıplarıyla geçileceğini düşünüyorum. Gönül isterdi ki keşke bu cezalar hiç olmasın ama verilen cezanın ağırlığından da konuşmamız lazım\" dedi.







\"FORVETE 1 YA DA 2 OYUNCU ŞART\"







Bafetimbi Gomis\'in sezon öncesi El-Hilal takımına transfer olması nedeniyle Fatih Terim\'in takım kurmakta zorlandığını ifade eden Akman \"Gomis\'in ayrılmasıyla beraber elde sadece Eren alternatifi kaldı. Bu ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Bir de üzerine hem cezaların hem de sakatlıkların yoğun olması hocanın takım kurmasını zayıflattı. Bir de Şampiyonlar Ligi araya girdiği için hem mental yıpranmalar hem de yorgunluk gerçekten üzerine bindiği anda Galatasaray\'ın forvet anlamında ciddi sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Mutlaka devre arasına girildiğinde bu bölgeye 1 ya da 2 oyuncu şart\" dedi.







\"BUNLARI KONUŞMANIN NE YERİ NE DE ZAMANI\"







Geçtiğimiz sezon Igor Tudor\'un yardımcılarından olan Ayhan Akman, takımdan ayrılışıyla ilgili olarak konuşmak istemediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:







\"Ben çok eskiyi de konuşmak istemiyorum. Bunlar camianın verdiği kararlar. Geriye bakıp, \'Neden ayrıldınız? Neden gittiniz?\' sorularına gerçekten girmek istemiyorum. Galatasaray ciddi anlamda bir şampiyonluk yarışı içinde. Şu anda cezaların ve yıpranmışlıkların içerisinde. O yüzden bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı olduğunu düşünüyorum.\"







\"GALATASARAY DEPLASMAN PROBLEMİNİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA ATLATACAKTIR\"







Galatasaray\'ın kaybettiği oyuncuları geri kazanması durumunda derbi maçta deplasman probleminin de ortadan kalkacağını düşünen Ayhan Akman, \"Derbi maçları Türkiye için çok farklı bir havada geçiyor. Beşiktaş da hem oyun olarak hem de puan olarak ciddi sıkıntılar içerisinde. Galatasaray da yukarıya bir an önce çıkmak istiyor. Çok güzel maçlar bizi bekliyor. Aslında hem Başakşehir, hem de Beşiktaş maçları son 1 aya girdiğimizde güzel maçlar olacak. Buradan minimum kayıplar çıkaran takımlar şampiyonluğun en büyük favorilerinden olacaktır. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray, dışarıda zaman zaman sıkıntılar yaşayan bir ekip. Bu dönemde Galatasaray kaybettiği oyuncuları, cezalı oyuncuları ve sakatlıktan dönen oyuncuları eğer Beşiktaş maçına yetiştirilebilirse orada çok güzel bir maç bizi bekliyor olacak. Galatasaray\'ın deplasmandaki problemlerini Beşiktaş maçında atacağını düşünüyorum. İnşallah Galatasaray için de hayırlısı olur\" şeklinde konuştu.







\"GALATASARAY\'IN BEŞİKTAŞ\'TAN ALACAĞI 1 PUAN ÇOK KÖTÜ OLMAYACAKTIR\"







Galatasaray\'ın aldığı cezalar ve sakatlıkları göz önünde bulundurarak Beşiktaş deplasmanından alınacak olan 1 puanın çok kötü olmayacağını söyleyen Ayhan Akman, \"İki takım için de çok zor bir maç olacak. İki takım da o maçtan kesinlikle mağlup ayrılmamayı düşünecektir. Galatasaray puan olarak biraz daha önde olduğu için belki biraz daha defansif bir oyunu tercih edebilir. Orada kaybetmemeleri Galatasaray açısından çok daha önemli bir hale gelecek. Sonuçta Galatasaray\'ın orada alacağı 1 puan bu sakatlıkları ve kadro sıkıntılarını da düşünürsek çok kötü de olmayacaktır. Ama oyuncular nasıl düşünür bilmiyorum. Oyuncular için derbi maçları çok özeldir, zor geçer ama futbolcular için daha keyifli maçlardır bunlar. İki takım da futbol oynamayı düşünür, daha açık maçlardır. Zaman zaman Anadolu takımları ile yapılan maçlarda çok defansif oynadıkları için oyuncular aslında bu maçlarda daha az keyif alırlar. Büyük maçların keyfi daha bir başkadır, hem oynayan hem de seyredenler için. Güzel bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.







\"GOMİS ÖNEMLİ BİR KAYIP\"







Bafetimbi Gomis\'in çok önemli bir kayıp olduğunu ve yeri doldurulamadığı için bugün puan kayıplarının konuşulduğunu aktaran Ayhan Akman, \"Geriye dönüp baktığımızda Gomis\'in yaklaşık 30 tane golü var ki herhalde Türkiye\'de en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını da kendisi aldı. Tabii ki önemli kayıptır. Gomis\'in yaptıkları ortada ama basından takip ettiğim kadarıyla Gomis\'in de tercihi oldu. Çok büyük rakamlara kendi tercihiyle ayrılmak istediğini söyledi. En azından ben böyle biliyorum. O yüzden Galatasaray o dönem içinde uğraştı fakat transfer yapamadı. Yeri doldurulmuş olsaydı şu an başka şeyler konuşuyor olabilirdik, Galatasaray\'ın belki puan farkı olmayabilirdi. Sonuçta 1 ay gibi bir süre kaldı. Bence devre arasında oraya yapılacak takviyeler Galatasaray\'ın önünü daha çok açacak ve 2\'nci yarıya daha güvenli bir şekilde başlayacaktır\" dedi.







\"GALATASARAY\'IN EN AZ PROBLEMİ KALESİNDE\"







Fernando Muslera\'nın zaman zaman hatalar yapsa da şu an Galatasaray\'ın en az problemli mevkiinin kalesi olduğunu belirten Akman, \"Muslera\'nın sözleşmesi geçen sene yenilendi diye biliyorum. Galatasaray taraftarının da Muslera\'yı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. O yüzden çok da başarılı maçlar çıkardığını düşünüyorum. Zaman zaman hatalı goller de yemiş olabilir ama bütün takımların öyle sorunları var. Beşiktaş\'ın kalesine baktığımızda Karius ve Tolga var ama hala oraya bir arayış var. Fenerbahçe\'nin kalesinde Volkan kadro dışı Harun\'un da zaman zaman yediği hatalı goller var. O yüzden böyle bir süreci bütün takımlar yaşıyor. Galatasaray\'ın belki de en az problem yaşadığı yer kalesi. O yüzden ben Galatasaray\'ın Muslera ile yollarını ayıracağını düşünmüyorum. Yakalanan başarılardaki katkısından ötürü onun kalması gerektiğini düşünüyorum\" şeklinde konuştu.







\"OZAN KABAK\'IN ÖNÜ AÇIK\"







Ozan Kabak\'ın Türk futbolu için çok önemli bir kazanım olduğunu ve Galatasaray altyapısının gelecek vaat eden oyunculardan kurulu olduğunu ifade eden Ayhan Akman, \"Ozan Kabak\'ın Türk futboluna kazandırılmış olması Fatih Terim\'in genç oyunculara verdiği önemle doğru orantılıdır. Baktığımızda Ozan çok genç bir oyuncu ama şu an yaptığı hatalara rağmen önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Galatasaray\'da yetişen, onun arkasından gelen U17 takımının Dünya Kupası\'nda yakaladıkları başarılar ortada. Orada da güzel bir ekip ve güzel bir oluşum var. Galatasaray\'ın altyapısı da beklenti yaratan oyunculardan kurulu. Onlar da alttan gelecekler. Onların da zamanları var. Yunus, Atalay, Recep, Samet şu anda konuşulan isimler. Daha alttan gelecek oyuncular da bunlara eklenebilir. Bütün oyuncuları da bir anda oynatamazsınız Galatasaray\'da, öyle bir lüks yok. Sonuç odaklı bir takımsınız. Böyle sakatlıklar ve cezalar araya girdikçe zamanla onlar da forma şansı buluyorlar. O yüzden Galatasaray\'ın genç oyunculardan daha çok çıkarma ihtimali var. İnşallah hem Türk futbolu hem de Galatasaray bu oyuncuları kazanır ve başarılı olurlar\" ifadelerini kullandı.







\"LUCESCU\'NUN HOCALIĞINI TARTIŞMAK ÇOK DOĞRU DEĞİL\"







A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun hocalığını tartışmayı doğru bulmadığına değinen Ayhan Akman, \"Uzun yıllar elde ettiği başarıları ortada ve beraber de çalıştık. Hem Türkiye\'de hem İtalya\'da hem de Ukrayna\'da... O yüzden çok başarılı bir kariyeri olan teknik adam ama tabii ki şu anda Türk futbolunda bir sıkıntı var. Zaman zaman böyle sıkıntılar yaşayan milli takımlar da olabiliyor. İtalya da o sıkıntıları zaman zaman yaşıyor. Almanya bir süre yaşadı. Daha sonra bir devrim yapıldı, altyapılara çok önem verildi ve sonrasında oyuncular tekrar yukarılara çıkmaya başladı. Türk futbolunda da böyle bir süreç içinde olduğumuzu düşünüyorum ama alttan Çağlar, Cengiz geliyor ve yeni oyuncular da gelecek, gençleştirme operasyonu olduğu söyleniyor. O yüzden bu sıkıntılar yaşanacaktır. Bu sıkıntılar belki, Lucescu gönderilirse ondan sonra gelecek hocayla da yaşanabilir. Ama ben Türk futbolunun başında Türkiye\'de yetişmiş bir Türk antrenörün olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı dili konuşan, aynı havayı soluyan ve Türk bir meslektaşımızın olmasını isterim ama şu aşamada ne karar verilir bilemiyorum. Milli takımın futbol ve sonuç olarak da başarısız olduğu net bir şekilde ortada. Ama ben bunun hocalara bağlanmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu yeni yetişen oyunculara zaman vermek lazım ki yeni gelen oyuncular da var. Hem de belki bu süreçte bunları yaşamanın doğru olduğunu düşünmek lazım\" açıklamasını yaptı.







Futbolculuk döneminde hangi takımda oynamak istediğinin sorulması üzerine ise Ayhan Akman, \"Ben zaten tuttuğum takımda oynadım. Allah orada da oynamayı ve bırakmayı nasip etti\" dedi.







\"HEDEFLERİM BÜYÜK\"







Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine başlayan Akman, hedefleri adım adım düşünmek gerektiğini söyledi. Akman, \"Mutlaka büyük hedeflerimiz var. Zaten önce hayal etmekle başlar bazı şeyler. Küçüklüğümüzde de hayal ettik ve amaçlarımda büyük takımlarda oynamak, milli takımda oynamak, Galatasaray\'da oynamak vardı. Bunları adım adım gerçekleştirdim. Hocalık kariyerine de başlarken Galatasaray\'da yardımcı hocalığa başladım. Ondan sonra da tabii ki hedefimiz başka takımlar da olabilir. Bunları adım adım düşünmek lazım. Yaptığımız planlar da bizde kalsın. Dediğim gibi hayal edersin onun üzerine çalışırsın ve şartlar seni o noktaya getirirse gelebilirsin. Benim de hedeflerim büyük. Ben bu dönemi çalışarak, kendimi geliştirerek değerlendirmeye çalışıyorum. Hedeflerimiz büyük. İnşallah gerçekleştiririz\" şeklinde konuştu.







\"SARRI VE GUARDIOLA EN FAZLA BEĞENDİĞİM TEKNİK ADAMLAR\"







Yurt dışında birçok başarılı teknik adamı takip ettiğini belirten Ayhan Akman, sözlerini şu şekilde noktaladı:







\"Hoca olarak tabii şu an farklı gözle bakmaya çalışıyorum. Hani oyunculuğumda maç seyretmemle şu anda maç seyretmem çok farklı oluyor. Şimdi Guardiola\'nın farklı bir şeyler yaptığını görüyorsun. Sarri\'nin de öyle. Onları seyretmeye çalışıyoruz. Jürgen Klopp\'un bir takıma el değdirdiğini görüyorsun. Bunlara bakıyoruz, amaçları ne, antrenman metotları ne gibi. Sarri ve Guardiola en fazla beğendiğim teknik adamlar.\"