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(Görüntülü) Otomobilin çarptığı yaya öldü

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fatma Güç (76), yaşamını yitirdi

16 Ağustos 2018 19:28

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fatma Güç (76), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı\'nda meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı\'ndan Antalyaspor Kavşağı yönüne giden Fatih Mehmet Antika yönetimindeki 07 AKZ 83 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Güç\'e çarptı. Otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklediği Fatma Güç, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güç\'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. 

Gözaltına alınan Fatih Mehmet Antika ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı bir süre sonra tekrar normale döndü.

 

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