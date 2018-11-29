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(Görüntülü) Otomobilin ATV'ye çarpma anı kamerada

Ayhan ACAR BARTIN, (DHA) BARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobilin ATV'ye çarpması sonucu, ATV sürücüsü Mehmet Öztürk (75) yaşamını yitirdi

29 Kasım 2018 18:47

Ayhan ACAR BARTIN, (DHA) BARTIN\'ın Ulus ilçesinde otomobilin ATV\'ye çarpması sonucu, ATV sürücüsü Mehmet Öztürk (75) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Pazartesi günü, Ulus ilçesinin girişindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Hüseyin Ozan (45) yönetimindeki 74 AG 977 plakalı otomobil, istasyondan yola çıkan Mehmet Öztürk\'ün kullandığı ATV\'ye çarptı. ATV devrilirken, Mehmet Öztürk yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Mehmet Öztürk\'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, Hüseyin Ozan jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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