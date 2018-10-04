(Görüntülü) Otomobile giren kediye telefonda kedi sesi dinletildi

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ\'de otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekiplerinin çabaları kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 1405 sokakta park halinde bulunan bir aracın motor kısmına giren yavru kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın sahibine ulaştı. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri yavru kedinin motor kısmında sıkıştığını belirledi. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında yavru kediye, telefondan kedi sesi açıp dinletti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.