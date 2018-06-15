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(Görüntülü) Otomobil köprü bariyerlerine saplandı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - BAYRAM ziyareti için Kayseri?den Erzincan?a gelen bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil köprü bariyerlerine saplandı

15 Haziran 2018 12:48

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - BAYRAM ziyareti için Kayseri?den Erzincan?a gelen bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil köprü bariyerlerine saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Bugün sabah erken saatlerde meydana gelen kaza da Kayseri?den Erzincan?a bayram ziyaretine gelen Yıldırım Saygıner yönetimindeki 38 GG 944 plakalı otomobil Erzincan-Sivas Karayolu 20\'nci kilometresi Tüneller Mevki\'nde kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobil köprü bariyerlerine saplanırken araç içerisinde bulunan sürücü Saygıner ve yakını olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bariyerlere saplanan otomobil çekici yardımı ile uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

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