(Görüntülü) Otomobil kamyonetle çarpıştı, kasada bulunanlar aracın altında kaldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'de, otomobil yola çıkmaya çalışan kamyonet ile çarpıştı. Kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi yola savrularak kamyonetin altında kaldı. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.



Kaza saat 22.30 sıralarında, Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Batuhan Bulut idaresindeki 34 KV 0275 plakalı otomobil, bulvara çıkmaya çalışan İbrahim Bektaş idaresindeki 81 EJ 111 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kamyonetin kasasında bulunan Ayhan Karakaya (45) ve Fatih Ay (20) ise çarpmanın etkisiyle kasadan düşerek kamyonetin altında kaldı. 2 kişi aracın altından çıkarıldı. Kazada, otomobil sürücüsü Batuhan Bulut ile araçta bulunan Melisa Özcan (19) ve Melih Özcan (16) ile kamyonet sürücüsü İbrahim Bektaş, Ayhan Karakaya ve Fatih Ay yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.